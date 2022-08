Uomini e Donne, ex cavaliere spara a zero contro Ida e Gemma (Di venerdì 12 agosto 2022) Ex cavaliere contro Ida, Gemma e non solo! Un ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è tornato a parlare del programma e di coloro che ne fanno parte. Come gentilmente raccolto da Coming Soon, Simone Virdis ha rilasciato un’intervista a Più Donna recentemente e qui ha detto la sua su alcuni dei L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 agosto 2022) ExIda,e non solo! Un exdel Trono Over diè tornato a parlare del programma e di coloro che ne fanno parte. Come gentilmente raccolto da Coming Soon, Simone Virdis ha rilasciato un’intervista a Più Donna recentemente e qui ha detto la sua su alcuni dei L'articolo proviene da Novella 2000.

DarioNardella : #11agosto 1944, ore 7. #Firenze si sveglia con i rintocchi della martinella. La città è libera dal nazifascismo g… - pdnetwork : Parità di stipendio tra donne e uomini? Per la destra la risposta è sempre stata no! Grazie al PD oggi l’Italia ha… - pdnetwork : Stesso lavoro, stesse retribuzioni: la nostra battaglia per la parità salariale tra donne e uomini. La voce dei… - rainboyfriends : RT @lnclt_dulac: ma perché difendere enrico stylo bic quando c'è benedict cumberbatch che ha dichiarato che rifiuta ogni progetto dove le d… - TuttocalcioS : 18.49 Semifinali 200 dorso uomini: RESTIVO, MORA 19.27 Finale 800 stile libero donne: QUADARELLA, CARAMIGNOLI 19.40… -