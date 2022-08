Uno Bianca, Occhipinti torna in carcere: “In procura fascicolo per maltrattamenti” (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il magistrato di sorveglianza ha chiesto la sospensione cautelare della liberazione condizionale perché è emersa l’esistenza di un fascicolo pendente in procura per maltrattamenti”. L’avvocato Milena Micele, difensore di Marino Occhipinti, chiarisce così all’Adnkronos il motivo che nei giorni scorsi ha riportato in carcere in carcere a Padova l’ex membro della banda della Uno Bianca, condannato all’ergastolo per l’omicidio della guardia giurata Carlo Beccari nel 1988 e scarcerato cinque anni fa. “La situazione è di estrema delicatezza e ci sono molte cose da chiarire che a mio modo di vedere necessitano uno studio approfondito degli atti”, dice ancora l’avvocato. A riportarlo dietro alle sbarre sarebbe stata proprio la donna incontrata durante le sue ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il magistrato di sorveglianza ha chiesto la sospensione cautelare della liberazione condizionale perché è emersa l’esistenza di unpendente inper”. L’avvocato Milena Micele, difensore di Marino, chiarisce così all’Adnkronos il motivo che nei giorni scorsi ha riportato inina Padova l’ex membro della banda della Uno, condannato all’ergastolo per l’omicidio della guardia giurata Carlo Beccari nel 1988 e scarcerato cinque anni fa. “La situazione è di estrema delicatezza e ci sono molte cose da chiarire che a mio modo di vedere necessitano uno studio approfondito degli atti”, dice ancora l’avvocato. A riportarlo dietro alle sbarre sarebbe stata proprio la donna incontrata durante le sue ...

