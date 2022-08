The Sandman 2 si farà? Nella seconda stagione potrebbe esserci anche lo scontro con Lucifer (Di venerdì 12 agosto 2022) Sin dalla sua uscita su Netflix, The Sandman ha riscosso un grande successo di pubblico, tant’è che si parla già della seconda stagione. In dieci puntate, la serie basata sull’omonimo fumetto DC Comics di Neil Gaiman pubblicato tra il 1988 e il 1996, ha in effetti tutte le carte in regola per proseguire. Approdata su Netflix lo scorso 5 agosto, The Sandman è sicuramente la serie del momento. Ideata dallo stesso Neil Gaiman, insieme a David S. Goyer e Alla Heinberg, la serie risulta l’adattamento televisivo dei primi due volumi della saga letteraria, ovvero Preludi e Notturni e Casa di Bambola. Questi, infatti, introducono il personaggio principale su cui ruota l’intera vicenda, ovvero quello di Morfeo, uno dei sette Eterni (interpretato Nella serie da Tom Sturrigde). Sebbene la piattaforma di streaming ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 agosto 2022) Sin dalla sua uscita su Netflix, Theha riscosso un grande successo di pubblico, tant’è che si parla già della. In dieci puntate, la serie basata sull’omonimo fumetto DC Comics di Neil Gaiman pubblicato tra il 1988 e il 1996, ha in effetti tutte le carte in regola per proseguire. Approdata su Netflix lo scorso 5 agosto, Theè sicuramente la serie del momento. Ideata dallo stesso Neil Gaiman, insieme a David S. Goyer e Alla Heinberg, la serie risulta l’adattamento televisivo dei primi due volumi della saga letteraria, ovvero Preludi e Notturni e Casa di Bambola. Questi, infatti, introducono il personaggio principale su cui ruota l’intera vicenda, ovvero quello di Morfeo, uno dei sette Eterni (interpretatoserie da Tom Sturrigde). Sebbene la piattaforma di streaming ...

