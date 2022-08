Paullo | spari all’interno un caseggiato popolare | forse diretti a un inquilino

(Di venerdì 12 agosto 2022) Si ipotizza che i colpi avessero come bersaglio un uomo già noto alle forze dell’ordine,a scopo intimidatorio. I Carabinieri indagano sull’accaduto

Il Cittadino

Si ipotizza che i colpi avessero come bersaglio un uomo già noto alle forze dell’ordine, forse a scopo intimidatorio. I Carabinieri indagano sull’accaduto ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...