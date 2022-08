Omicidio Alika, 17mila firme per chiedere a Mattarella cittadinanza per vedova e figlio (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Ha superato le 17mila firme la petizione lanciata su Change.org dal virologo Francesco Menichetti, per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la cittadinanza italiana alla moglie e al figlio di Alika Ogochukwu, il venditore ambulante nigeriano ucciso in strada a Civitanova Marche lo scorso 30 luglio, davanti agli occhi di alcuni passanti che si sono limitati a riprendere la scena con il telefonino senza intervenire. “Sono tanti – commenta con soddisfazione Menichetti all’Adnkronos – tanti a essere umani”. E tra i tanti a sottoscrivere la petizione, sottolinea con orgoglio il medico, ci sono anche nomi noti come quello dell’attore Giorgio Panariello e del regista Riccardo Milani. L’obiettivo dalla petizione è raggiungere ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Ha superato lela petizione lanciata su Change.org dal virologo Francesco Menichetti, peral Presidente della Repubblica Sergiodi concedere laitaliana alla moglie e aldiOgochukwu, il venditore ambulante nigeriano ucciso in strada a Civitanova Marche lo scorso 30 luglio, davanti agli occhi di alcuni passanti che si sono limitati a riprendere la scena con il telefonino senza intervenire. “Sono tanti – commenta con soddisfazione Menichetti all’Adnkronos – tanti a essere umani”. E tra i tanti a sottoscrivere la petizione, sottolinea con orgoglio il medico, ci sono anche nomi noti come quello dell’attore Giorgio Panariello e del regista Riccardo Milani. L’obiettivo dalla petizione è raggiungere ...

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Tommy Kuti dedica una canzone alla vittima di omicidio Alika Ogorchukwu per ricordare il suo nome e i sacrifici dei genitor… - FarodiRoma : Tommy Kuti dedica una canzone alla vittima di omicidio Alika Ogorchukwu per ricordare il suo nome e i sacrifici dei… - 0_Y__0 : RT @artribune: L’omicidio di Alika Ogorchukwu è davvero privo di connotazioni razziali, come sostengono gli inquirenti? Oppure è una valuta… - AndreD81 : RT @_MicroMega_: #Civitanova chiama, Roma risponde: “Contro il #razzismo lottiamo senza paura” - Voci dalla manifestazione organizzata dai… - AndreaMarano11 : RT @_MicroMega_: #Civitanova chiama, Roma risponde: “Contro il #razzismo lottiamo senza paura” - Voci dalla manifestazione organizzata dai… -