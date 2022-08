Norris e il bilancio di metà stagione | ' Il 3° posto a Imola? Mi ha fatto impazzire'

(Di venerdì 12 agosto 2022) Per un Daniel Ricciardo in sofferenza, c'è un Landoche si sente fiducioso. La McLaren di questo Mondiale 2022 è indubbiamente a due facce e questa pausa estiva farà bene al team e ai piloti ...

Il britannico della McLaren analizza il Mondiale 2022: "Non siamo partiti bene, ma sono soddisfatto delle mie prestazioni sin qui: il distacco con Red Bull, Ferrari e Mercedes è tanto" ...Max Verstappen e Lewis Hamilton sono per distacco i Paperoni della griglia di partenza, ultime file per Guan Yu Zhou, Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Yuki Tsunoda ...