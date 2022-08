CarloCalenda : .@EnricoLetta dice “solo noi possiamo battere la destra”; gli altri “solo noi possiamo battere la sinistra”. Sono t… - EnricoLetta : Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo no… - BelpietroTweet : L’Austria e la Svizzera hanno dato il via libera agli asintomatici e i contagi non sono affatto cresciuti, anzi. Da… - Lori72617934 : @gaiainstabile E sono trent'anni che noi ce lo pigliamo nello 'stoppino' - straditeresa : @BungaBu72537413 @elevisconti Comprendo il tuo disagio ma i cittadini han sentenziato dando il 33% delle preferenza… -

LA NAZIONE

... per cui, dal congedo di maternità in poi, si dà per scontatoil passo indietro, nel lavoro, lo debbano fare le donne Una cosa è certa: se tutti, uomini e donne, fossimo davvero liberi di ......un'impressione molto valida ma appena iniziato a lavorare con, ora proveremo a inserirlo'. MIRANCHUK - 'Miranchuk a Torino, ha questa opportunità in una piazza importante, in un ambienteha ... "Noi che in valigia mettiamo solidarietà". Viaggio tra le vacanze alternative dei ragazzi E’ Antonio Recchi, ex direttore generale dell’Ancona a parlare: “Credo che in serie C non ci siano grandissime corazzate – dice Recchi – Cesena, Reggiana ed Entella sicuramente hanno organici ..."Mio padre ci ha detto 'Voglio fare 30 anni di carcere ... consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che parla di "storia folle e agghiacciante". La vicenda ha avuto ...