Napoli, indagato l’ex caposcorta di Raffaele Cantone: “Fece assumere la nipote e la sorella dall’imprenditore Scavone in cambio di favori” (Di venerdì 12 agosto 2022) C’è anche un finanziere che ha ricoperto il ruolo di caposcorta di Raffaele Cantone, magistrato ed ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, tra le 18 persone indagate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e dal nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza per avere ricevuto dall’imprenditore Luigi Scavone – già arrestato e poi condannato in primo grado a tre anni e dieci mesi per frode fiscale – denaro e altre utilità in cambio di omessi controlli e informazioni riservate. Secondo quanto emerso dalle indagini, Scavone – ex patron della società di lavoro interinale Alma spa – ha utilizzato allo scopo circa 150mila euro, elargendo regali che arrivavano a costarne, da soli, anche quarantamila. Sotto inchiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) C’è anche un finanziere che ha ricoperto il ruolo didi, magistrato ed ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, tra le 18 persone indagate dalla Direzione distrettuale antimafia die dal nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza per avere ricevutoLuigi– già arrestato e poi condannato in primo grado a tre anni e dieci mesi per frode fiscale – denaro e altre utilità indi omessi controlli e informazioni riservate. Secondo quanto emerso dalle indagini,– ex patron della società di lavoro interinale Alma spa – ha utilizzato allo scopo circa 150mila euro, elargendo regali che arrivavano a costarne, da soli, anche quarantamila. Sotto inchiesta ...

Yogaolic : RT @rep_napoli: Napoli, tangenti per evitare controlli: indagato un finanziere ex capo scorta di Cantone [aggiornamento delle 11:37] https:… - rep_napoli : Napoli, tangenti per evitare controlli: indagato un finanziere ex capo scorta di Cantone [aggiornamento delle 11:37] - anteprima24 : ** #Tangenti per evitare #Controlli, #Indagato ex capo scorta #Cantone ** - puntomagazine : Droga a Pianura, l’indagato era sfuggito alla cattura lo scorso luglio quando gli agenti della Squadra Mobile arres… - RaffaeleNasti8 : @Markoporro10 @Compyweb Falso in bilancio? É per i valori dati per le contropartite nell'affare Osimhen...Adl nn é… -