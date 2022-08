Lancia sassi contro le auto sulla A1, panico in autostrada: chiuso il tratto tra Lodi e Casalpusterlengo (Di venerdì 12 agosto 2022) Lancia sassi contro le auto sulla A1: un ragazzo egiziano di 22 anni è sceso da un treno dell’Alta Velocità tirando il freno a mano e si è precipitato verso l’autostrada. Dopo aver raggiunto l’aiuola spartitraffico, ha cominciato a tirare sassi e frammenti di segnaletica contro le auto in transito. Lancia sassi contro le auto sulla A1, panico in autostrada panico sulla A1 nella mattinata di venerdì 12 agosto tra le località di Lodi e Casalpusterlengo. Un giovane egiziano di 22 anni in evidente stato di alterazione ha raggiunto l’aiuola spartitraffico e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 agosto 2022)leA1: un ragazzo egiziano di 22 anni è sceso da un treno dell’Alta Velocità tirando il freno a mano e si è precipitato verso l’strada. Dopo aver raggiunto l’aiuola spartitraffico, ha cominciato a tiraree frammenti di segnaleticalein transito.leA1,instradaA1 nella mattinata di venerdì 12 agosto tra le località di. Un giovane egiziano di 22 anni in evidente stato di alterazione ha raggiunto l’aiuola spartitraffico e ...

