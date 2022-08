Il rischio di essere truffati da deepfake è sempre più diffuso (Di venerdì 12 agosto 2022) Il deepfake è una tecnica sempre più utilizzata per diffondere fake news o per creare immagini o video compromettenti, anche a scopo estorsivo. Sono vari i casi di creazione di video pornografici, di solito ritraenti personaggi del mondo dello spettacolo, e quindi di revenge porn ai danni di chi compare in questi video. I modi in cui è possibile essere truffati da deepfake sono in continua evoluzione e crescita: dai casi di phishing a quelli di cyberbullismo. Tuttavia, è possibile e doveroso trovare dei modi per tutelarsi. LEGGI ANCHE> Può una legge sulla sicurezza dei contenuti online farsi sfuggire video e foto deepfake? I numerosi casi di truffe per mezzo di deepfake Di recente l’FBI ha indagato su un fenomeno alquanto diffuso, cioè quello di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilè una tecnicapiù utilizzata per diffondere fake news o per creare immagini o video compromettenti, anche a scopo estorsivo. Sono vari i casi di creazione di video pornografici, di solito ritraenti personaggi del mondo dello spettacolo, e quindi di revenge porn ai danni di chi compare in questi video. I modi in cui è possibiledasono in continua evoluzione e crescita: dai casi di phishing a quelli di cyberbullismo. Tuttavia, è possibile e doveroso trovare dei modi per tutelarsi. LEGGI ANCHE> Può una legge sulla sicurezza dei contenuti online farsi sfuggire video e foto? I numerosi casi di truffe per mezzo diDi recente l’FBI ha indagato su un fenomeno alquanto, cioè quello di ...

