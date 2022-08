“Guardate come sto”. Roger Balduino, che sfortuna: ancora problemi di salute dopo l’Isola (Di venerdì 12 agosto 2022) Roger Balduino, nuovi problemi di salute. L’ex naufrago si era protagonista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi per una storia finta con Estefania Bernal. Sembrava un grande amore, ma è finito ben presto tra polemiche e recriminazioni. Fu lo stesso Roger ad ammettere: “Estefania è stata la prima a dirmi: ‘Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”. In seguito Roger Balduino si è scusato con gli altri naufraghi: “Mi spiace per la ca…ta che abbiamo fatto io e Estefania”. Poi lo scorso 2 giugno il modello brasiliano è stato costretto ad abbandonare il reality per motivi medici. Ha avuto infatti un brutto infortunio alla caviglia e le sue condizioni non gli hanno permesso di continuare. A distanza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022), nuovidi. L’ex naufrago si era protagonista nell’ultima edizione deldei Famosi per una storia finta con Estefania Bernal. Sembrava un grande amore, ma è finito ben presto tra polemiche e recriminazioni. Fu lo stessoad ammettere: “Estefania è stata la prima a dirmi: ‘Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”. In seguitosi è scusato con gli altri naufraghi: “Mi spiace per la ca…ta che abbiamo fatto io e Estefania”. Poi lo scorso 2 giugno il modello brasiliano è stato costretto ad abbandonare il reality per motivi medici. Ha avuto infatti un brutto infortunio alla caviglia e le sue condizioni non gli hanno permesso di continuare. A distanza di ...

borghi_claudio : E' BELLISSIMO tornare a parlare di #FlatTax. Volete scommettere che passati cinque anni in cui anche i sassi dovreb… - GabriellaPremo1 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 11.08.2022 #Tosca ha messo su qualche kiletto e guardate come è migliorata la signora! Mangia solo cibo #Diabetic… - NadTk4 : @VitoCatozzo12 Guardate come ci hanno messo contro Sveglia gente! Gente che offende i morti, raga ma che cazzo.Cert… - wntercal : mia mamma è da mia nonna guardate come andiamo a cenare lì e ordiniamo la pizza mado ill kms - HSweetmacchiato : guardate come siamo belli -