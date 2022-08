Agcom richiama la Rai per il caso Elisa Anzaldo: violati i principi di imparzialità (Di venerdì 12 agosto 2022) Elisa Anzaldo Il caso Elisa Anzaldo tiene ancora banco in Rai. Questa volta è l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a risollevare la tensione con un richiamo formale alla tv di Stato: “affinché nei programmi di informazione, ivi comprese le rassegne stampa, venga garantito un rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici in tutto il periodo di campagna elettorale con particolare riferimento al ruolo che deve essere svolto dai conduttori ai sensi dell’art.5, c. 3 della l. n.28 del 2000?. In seguito all’esposto presentato dai parlamentari della Lega in Commissione di Vigilanza del 3 agosto, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 agosto 2022)Iltiene ancora banco in Rai. Questa volta è l’, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a risollevare la tensione con un richiamo formale alla tv di Stato: “affinché nei programmi di informazione, ivi comprese le rassegne stampa, venga garantito un rigoroso rispetto deidel pluralismo, dell’, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici in tutto il periodo di campagna elettorale con particolare riferimento al ruolo che deve essere svolto dai conduttori ai sensi dell’art.5, c. 3 della l. n.28 del 2000?. In seguito all’esposto presentato dai parlamentari della Lega in Commissione di Vigilanza del 3 agosto, ...

