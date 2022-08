Tour of Scandinavia 2022: altro successo di Marianne Vos in volata! Seconda Ludwig, 7° Sofia Bertizzolo (Di giovedì 11 agosto 2022) E sono tre: Marianne Vos si aggiudica anche la terza tappa del Tour of Scandinavia 2022 (Moss-Sarpsborg, 119 km) in un accesissimo finale in volata, conquistando un altro meritato successo di tappa, dimostrando ancora una volta di non avere rivali praticamente in ogni occasione nella quale è coinvolta. Continua dunque lo splendido periodo di forma dell’olandese della Jumbo-Visma che si conferma naturalmente al primo posto in classifica generale. Il percorso lasciava ampiamente presagire che si sarebbe deciso il tutto in volata, così è stato con una profonda incertezza sino agli ultimissimi metri, quando Marianne Vos è partita all’attacco sorprendendo le avversarie che hanno sì provato a ricucire il distacco ma senza riuscirci. Chiude dunque in Seconda ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) E sono tre:Vos si aggiudica anche la terza tappa delof(Moss-Sarpsborg, 119 km) in un accesissimo finale in volata, conquistando unmeritatodi tappa, dimostrando ancora una volta di non avere rivali praticamente in ogni occasione nella quale è coinvolta. Continua dunque lo splendido periodo di forma dell’olandese della Jumbo-Visma che si conferma naturalmente al primo posto in classifica generale. Il percorso lasciava ampiamente presagire che si sarebbe deciso il tutto in volata, così è stato con una profonda incertezza sino agli ultimissimi metri, quandoVos è partita all’attacco sorprendendo le avversarie che hanno sì provato a ricucire il distacco ma senza riuscirci. Chiude dunque in...

