“Piscine piene di batteri fecali” | chiusi 10 parchi acquatici

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Strutture abusive o con acqua contaminata da: sono 10 idai carabinieri dei Nas, che d’intesa con il ministero della Salute, hanno eseguito una campagna di controlli in tutta Italia tra luglio ed agosto, ispezionando 288 strutture. Fra queste, 83 sono risultate irregolari (pari al 28%), che hanno portato alla contestazione di 108 sanzioni penali ed amministrative per oltre 40mila euro. Tra le strutture chiuse, in 4 episodi nelle province di Messina, Viterbo e Latina, i controlli hanno accertato la inidoneità delle acque utilizzate negli impianti natatori e di divertimento, rilevando anche elevati contenuti di coliformie caricheche, tali da rendere l’acqua pericolosa per la salute umana. Chiuse altre ...

Parchi acquatici, blitz dei Nas: chiuse 10 strutture Su 288 ispezioni effettuate, in 83 casi riscontrate irregolarità (il 28%). Alcune 'di batteri, pericolose per la salute' scoperte nelle province di Messina, Viterbo e Latina Blitz dei Nas in mattinata in 288 strutture, tra parchi acquatici eutilizzate a scopo ...Chiuse altre 3totalmente abusive nelle province di Napoli, Reggio Calabria e Bari e altre 3 strutture per rilevanti carenze strutturali ed autorizzative. Le violazioni, inoltre, hanno ...Verifiche e controlli dei Carabinieri dei NAS in 288 parchi acquatici e piscine in tutto il territorio nazionale: 83 quelli irregolari, il 28% degli ispezionati, 108 le sanzioni penali ...