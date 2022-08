Perde la fede della moglie morta: l’appello per aiutarlo a ritrovarla (Di giovedì 11 agosto 2022) Un amore grandissimo, interrotto bruscamente tre anni fa a causa di un brutto male di Laura (nome di fantasia, ndr), mentre era nel fiore degli anni. Ma lui, Luca (nome di fantasia, ndr), ha continuato ad amarla, tenendo al dito quella fede con cui il 18 agosto del 1991 le aveva giurato di esserle “fedele sempre”. Leggi anche: Non si fermano all’alt: inseguimento da film da Torvaianica a Ostia La perdita dell’anello Ma il 6 agosto, a pochi giorni di distanza dal giorno del loro anniversario di matrimonio, Luca, mentre era sulla spiaggia della Cooperativa Stella Marina, a Lido dei Pini, tra Anzio e Ardea, ha perso la fede nuziale. A renderlo noto è la cognata di Luca, Cinzia. “So che è una richiesta veramente difficile, ma ci provo lo stesso. Nel tratto di mare davanti alla prima uscita dei villini di Stella Marina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Un amore grandissimo, interrotto bruscamente tre anni fa a causa di un brutto male di Laura (nome di fantasia, ndr), mentre era nel fiore degli anni. Ma lui, Luca (nome di fantasia, ndr), ha continuato ad amarla, tenendo al dito quellacon cui il 18 agosto del 1991 le aveva giurato di esserle “le sempre”. Leggi anche: Non si fermano all’alt: inseguimento da film da Torvaianica a Ostia La perdita dell’anello Ma il 6 agosto, a pochi giorni di distanza dal giorno del loro anniversario di matrimonio, Luca, mentre era sulla spiaggiaCooperativa Stella Marina, a Lido dei Pini, tra Anzio e Ardea, ha perso lanuziale. A renderlo noto è la cognata di Luca, Cinzia. “So che è una richiesta veramente difficile, ma ci provo lo stesso. Nel tratto di mare davanti alla prima uscita dei villini di Stella Marina, ...

CorriereCitta : Perde la fede della moglie morta: l’appello per aiutarlo a ritrovarla - felice_nano : @Marooned74 @DSM_134 @nonsolopierina Carlo le dico solo 'patria o muerte' e non si scoraggi dopo la 5a ci sarà la 6… - lillo743 : RT @saldi_di: @laetranger @paolo_gibilisco @markorusso69 @MinutemanItaly @Savdro1 No ragazzo, se ne prendi le parti e lì difendi con tale c… - iamchantilly : @remvrts infatti, uff, peccato per fede, cosa si perde ahaha bacino - ilciccio67 : @DobraEr @ShishOnTheWing Sto parlando seriamente. La razionalizzazione del tifo, gli atteggiamenti dei capiscers, s… -