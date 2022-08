Incastrato nel tunnel: salvato dai vigili del fuoco (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo quasi 8 ore è stato tirato fuori,verso le 19.30, l'uomo rimasto Incastrato in un cunicolo in via Innocenzo XI a Roma. L'uomo è stato affidato alle cure del 118. Si tratterebbe di uno dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo quasi 8 ore è stato tirato fuori,verso le 19.30, l'uomo rimastoin un cunicolo in via Innocenzo XI a Roma. L'uomo è stato affidato alle cure del 118. Si tratterebbe di uno dei ...

Agenzia_Ansa : Altre tre persone, sospettate anche loro di appartenere alla banda, sono nella stazione dei carabinieri. All'uomo i… - repubblica : Roma, 'Banda del buco': estratto vivo l'uomo rimasto incastrato nel tunnel abusivo in zona San Pietro - TelevideoRai101 : Roma:salvo l'uomo incastrato nel tunnel - DoctorDeathStar : RT @AnsaRomaLazio: Incastrato nel tunnel: salvato dai vigili del fuoco. Salvataggio accolto da un applauso #ANSA - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Roma: È stato tirato fuori pochi istanti fa l'uomo rimasto incastrato in un cunicolo in via Innocenzo XI nel tentativo… -