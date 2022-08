Disney+ con pubblicità: c’è una data di partenza, ecco i possibili prezzi (Di giovedì 11 agosto 2022) Ci sono diverse piattaforme di streaming, ma è vero che Disney+ si sta facendo molto apprezzare ultimamente, tra offerte esclusive e prezzi concorrenziali. A partire dall’8 dicembre le cose potrebbero cambiare, come già accennato ormai da diverso tempo. Almeno negli Stati Uniti, per adesso. La Walt Disney Company ha comunicato che i prezzi subiranno un aumento relativamente alla modalità di fruizione della piattaforma da parte dell’utente. Come anticipato, dalla data di cui sopra, i clienti americani avranno a disposizione due versioni di Disney+, con pubblicità o senza. Per chi dovesse scegliere la prima, il prezzo resterà lo stesso, ossia 7,99 dollari; mentre, chi volesse avvalersi della versione al netto delle interruzioni pubblicitarie subirebbe un aumento del 38%, pagando ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Ci sono diverse piattaforme di streaming, ma è vero chesi sta facendo molto apprezzare ultimamente, tra offerte esclusive econcorrenziali. A partire dall’8 dicembre le cose potrebbero cambiare, come già accennato ormai da diverso tempo. Almeno negli Stati Uniti, per adesso. La Walt Disney Company ha comunicato che isubiranno un aumento relativamente alla modalità di fruizione della piattaforma da parte dell’utente. Come anticipato, dalladi cui sopra, i clienti americani avranno a disposizione due versioni di, cono senza. Per chi dovesse scegliere la prima, il prezzo resterà lo stesso, ossia 7,99 dollari; mentre, chi volesse avvalersi della versione al netto delle interruzioni pubblicitarie subirebbe un aumento del 38%, pagando ...

