Dalla Francia: Napoli e Villareal in vantaggio per Ndombele (Di giovedì 11 agosto 2022) Tanguy Ndombele obiettivo di mercato del Napoli per sostituire Fabian Ruiz, piace anche al Villareal. Secondo le notizie che arrivano Dalla Francia da Foot Mercato in queste settimane diversi club hanno fatto un sondaggio per il giocatore. In Italia Milan e Napoli, in Inghilterra Aston Villa, Everton e Nottingham Forest, in Francia il Marsiglia ed in Germania il Bayer Leverkusen. Nessuno però si è mosso seriamente per il calciatore, mentre secondo le notizie di Foot Mercato il Napoli ed il Villarel hanno fatto più di un passo avanti. Tanguy Ndombele è sul mercato dato che Conte al Tottenham non punta su di lui. Nel 2019 Ndombele è stato acquistato dagli Spurs per ben 65 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2025. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Tanguyobiettivo di mercato delper sostituire Fabian Ruiz, piace anche al. Secondo le notizie che arrivanoda Foot Mercato in queste settimane diversi club hanno fatto un sondaggio per il giocatore. In Italia Milan e, in Inghilterra Aston Villa, Everton e Nottingham Forest, inil Marsiglia ed in Germania il Bayer Leverkusen. Nessuno però si è mosso seriamente per il calciatore, mentre secondo le notizie di Foot Mercato iled il Villarel hanno fatto più di un passo avanti. Tanguyè sul mercato dato che Conte al Tottenham non punta su di lui. Nel 2019è stato acquistato dagli Spurs per ben 65 milioni di euro ed ha un contratto fino al 2025. ...

