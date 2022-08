Conte vorrebbe rivedere il Pnrr e allungare i tempi di attuazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Giuseppe Conte ad Avvenire spiega di essere rientrato a Roma per affrontare «con determinazione ed entusiasmo» la sua prima campagna elettorale da leader dei Cinque Stelle. E lo farà da capolista in più collegi, perché «a me piace mettere la faccia, non mi tiro indietro». Il nuovo corso, l’ennesimo, dei Cinque Stelle sarà fatto di «responsabilità e coerenza», assicura. «La destra si batte non agitando uno spauracchio, ma smontando le loro ricette. Dimostreremo che questa destra è una tigre di carta». Ma proprio come Giorgia Meloni che ha proposto di rinegoziare il Piano nazionale di ripresa e resilienza «per renderlo adeguato alle nuove esigenze economiche del Paese», lo stesso fa Giuseppe Conte. Considerando la crisi energetica e l’inflazione, i leader grillino spiega che i tempi di attuazione del piano dovrebbero ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 agosto 2022) Giuseppead Avvenire spiega di essere rientrato a Roma per affrontare «con determinazione ed entusiasmo» la sua prima campagna elettorale da leader dei Cinque Stelle. E lo farà da capolista in più collegi, perché «a me piace mettere la faccia, non mi tiro indietro». Il nuovo corso, l’ennesimo, dei Cinque Stelle sarà fatto di «responsabilità e coerenza», assicura. «La destra si batte non agitando uno spauracchio, ma smontando le loro ricette. Dimostreremo che questa destra è una tigre di carta». Ma proprio come Giorgia Meloni che ha proposto di rinegoziare il Piano nazionale di ripresa e resilienza «per renderlo adeguato alle nuove esigenze economiche del Paese», lo stesso fa Giuseppe. Considerando la crisi energetica e l’inflazione, i leader grillino spiega che ididel piano dovrebbero ...

