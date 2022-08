“Benvenuto Simeone” Spud lancia la bomba (Di giovedì 11 agosto 2022) Giovanni Simeone si avvicina sempre di più al Napoli. Il giocatore argentino nelle ultime ore ha rifiutato anche il Monza che visti i tentennamenti del Napoli per la cessione di Petagna, ha provato a prendere Simeone. Oggi però si è sbloccata la trattativa tra Napoli e Monza per Petagna, che porta nelle casse azzurre circa 14 milioni di euro. Ma in queste ore il calciomercato del Napoli è caldissimo, dato che De Laurentiis vuole fare subito un colpo in entrata per sostituire l’attaccante ex Spal. “Benvenuto Simeone” con questa frase pubblicata sui social, Spud fa sapere che oramai è fatta per l’arrivo in azzurro del giocatore argentino. Il ragno del web ha anticipato spesso le mosse degli azzurri, come confermato anche dalla foto di Kim con De Laurentiis uscita in anteprima sul suo profilo, ancora ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Giovannisi avvicina sempre di più al Napoli. Il giocatore argentino nelle ultime ore ha rifiutato anche il Monza che visti i tentennamenti del Napoli per la cessione di Petagna, ha provato a prendere. Oggi però si è sbloccata la trattativa tra Napoli e Monza per Petagna, che porta nelle casse azzurre circa 14 milioni di euro. Ma in queste ore il calciomercato del Napoli è caldissimo, dato che De Laurentiis vuole fare subito un colpo in entrata per sostituire l’attaccante ex Spal. “” con questa frase pubblicata sui social,fa sapere che oramai è fatta per l’arrivo in azzurro del giocatore argentino. Il ragno del web ha anticipato spesso le mosse degli azzurri, come confermato anche dalla foto di Kim con De Laurentiis uscita in anteprima sul suo profilo, ancora ...

