Amazon accelera sui pagamenti con riconoscimento biometrico: grazie al palmo della mano è ancora più semplice (Di giovedì 11 agosto 2022) Basta il palmo della mano per farsi riconoscere come cliente ed effettuare pagamenti presso la catena californiana di prodotti alimentari e articoli per la casa “Whole Foods”, acquistata da Amazon nel 2017. Sessantasei i punti vendita in totali di cui il primo, inaugurato lo scorso Marzo, è già attivo. Scopriamo i dettagli. Il primo punto vendita di Whole Foods che utilizza la tecnologia di Amazon One è stato attivato lo scorso Marzo in California – ComputerMagazine.itNon ci sono casse né personale. E, per effettuare acquisti, non serve nemmeno il portafogli, né portare con sé la carta di credito, il proprio smarphone oppure lo smartwatch: per farsi identificare e per pagare la merce acquistata, infatti, è sufficiente il palmo della propria ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Basta ilper farsi riconoscere come cliente ed effettuarepresso la catena californiana di prodotti alimentari e articoli per la casa “Whole Foods”, acquistata danel 2017. Sessantasei i punti vendita in totali di cui il primo, inaugurato lo scorso Marzo, è già attivo. Scopriamo i dettagli. Il primo punto vendita di Whole Foods che utilizza la tecnologia diOne è stato attivato lo scorso Marzo in California – ComputerMagazine.itNon ci sono casse né personale. E, per effettuare acquisti, non serve nemmeno il portafogli, né portare con sé la carta di credito, il proprio smarphone oppure lo smartwatch: per farsi identificare e per pagare la merce acquistata, infatti, è sufficiente ilpropria ...

GRisparmia : ?PUMA Accelera PRO, Scarpe da Ginnastica Unisex-Adulto ?? - OfferteToste : ?? #PUMA Accelera PRO, Scarpe da Ginnastica per Ambienti Interni Unisex in super offerta???? ?? A soli 29,99€ in… - gigibeltrame : Posche accelera la sua strategia sulle eBike ed apre due nuove divisioni #digilosofia - illimitybank : La finanza per le PMI in poche parole, il programma di illimity e Accelera con Amazon pensato per aiutare a svilupp… -