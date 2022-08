Zaniolo-Juventus, la scelta del giocatore: i dettagli (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ambiente in casa Roma è molto carico di aspettative per l’inizio del campionato grazie alle tante trattative che Tiago Pinto ha portato a buon fine, sia in entrata che in uscita, rinforzando la rosa. Inoltre, il Corriere dello Sport rivela una grande novità su Nicolò Zaniolo, che pare abbia preso una decisione fondamentale per questa stagione. Zaniolo, Roma, Juventus, CalciomercatoIl ragazzo di Massa vuole continuare a giocare per i giallorossi e ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state proposte ultimamente dal Tottenham e dalla Juventus, il tutto grazie anche a Mourinho che crede fermamente in lui e che non sia molto propenso ad una sua partenza. L’ambiente giallorosso è caldo, la squadra è cambiata molto e la fiducia dell’allenatore è totale: tutti elementi che potrebbero convincere il ragazzo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ambiente in casa Roma è molto carico di aspettative per l’inizio del campionato grazie alle tante trattative che Tiago Pinto ha portato a buon fine, sia in entrata che in uscita, rinforzando la rosa. Inoltre, il Corriere dello Sport rivela una grande novità su Nicolò, che pare abbia preso una decisione fondamentale per questa stagione., Roma,, CalciomercatoIl ragazzo di Massa vuole continuare a giocare per i giallorossi e ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state proposte ultimamente dal Tottenham e dalla, il tutto grazie anche a Mourinho che crede fermamente in lui e che non sia molto propenso ad una sua partenza. L’ambiente giallorosso è caldo, la squadra è cambiata molto e la fiducia dell’allenatore è totale: tutti elementi che potrebbero convincere il ragazzo ...

