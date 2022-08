Capello sicuro: ‘Scudetto? Inter un passo avanti’ (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fabio Capello dice la sua sulla lotta scudetto in una Intervista concessa a il Mattino: “Inter sempre un passo in avanti. Roma e Milan... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fabiodice la sua sulla lotta scudetto in unavista concessa a il Mattino: “sempre unin avanti. Roma e Milan...

NapoliAddict : Capello sicuro: “L’obiettivo in campionato del Napoli”, poi il paragone tra Osimhen, Vlahovic e Lukaku #Napoli… - infoitsport : Capello sicuro: “L’obiettivo in campionato del Napoli”, poi il paragone tra Osimhen, Vlahovic e Lukaku - alexiula : Quel capello di Mango ha fatto strage di cuori, sicuro sicuro! #Techetechete - censore_ : RT @censore_: @Filomen30847137 Il grande difetto degli elettori del cdx è quello di voler spaccare il capello non in 4 ma in 8! I #sinistro… -