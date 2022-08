Wta 1000 Toronto 2022: programma, orari ed ordine di gioco martedì 9 agosto con Giorgi (Di martedì 9 agosto 2022) Ecco il programma di martedì 9 agosto per il Wta 1000 di Toronto 2022. Grande attesa per la sfida tra Camila Giorgi ed Emma Raducanu, regina degli Us Open, in programma come secondo incontro sul centrale dopo Marino-Zheng. A seguire il match dell’azzurra l’interessante confronto tra l’ex numero 1 al mondo Osaka e Kanepi, chiudono Kasatkina-Andreescu e Sakkari-Stephens. Di seguito l’ordine di gioco completo con orari italiani. CENTRE COURT 17.00 – Marino vs Zheng A seguire – Giorgi vs Raducanu A seguire – Kanepi vs Osaka A seguire – Kasatkina vs Andreescu A seguire – Sakkari vs Stephens NATIONAL BANK GRANDSTAND 17.00 – Brengle vs Gauff A seguire – Kudermetova vs Tomljanovic A seguire ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Ecco ildiper il Wtadi. Grande attesa per la sfida tra Camilaed Emma Raducanu, regina degli Us Open, income secondo incontro sul centrale dopo Marino-Zheng. A seguire il match dell’azzurra l’interessante confronto tra l’ex numero 1 al mondo Osaka e Kanepi, chiudono Kasatkina-Andreescu e Sakkari-Stephens. Di seguito l’dicompleto conitaliani. CENTRE COURT 17.00 – Marino vs Zheng A seguire –vs Raducanu A seguire – Kanepi vs Osaka A seguire – Kasatkina vs Andreescu A seguire – Sakkari vs Stephens NATIONAL BANK GRANDSTAND 17.00 – Brengle vs Gauff A seguire – Kudermetova vs Tomljanovic A seguire ...

