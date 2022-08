Tommaso Eletti confessa: "Vi dico io chi è davvero Noemi Bocchi" (Di martedì 9 agosto 2022) Tommaso Eletti, ex concorrente del GF Vip, ha dichiarato di conoscere Noemi Bocchi e ha raccontato alcune cose della 34enne al settimanale Di Più Tv. Tiene banco ancora la telenovela che vede coinvolti Noemi Bocchi e Francesco Totti. I giochi sono ormai conclusi. Totti e Ilary hanno preso accordi economici. La villa all'Eur resterà alla conduttrice dell'Isola dei Famosi, che andrà a stare lì con i tre figli. Pare che Francesco stia in queste ore radunando tutti i suoi averi per portarli via e trasferirli a casa (si pensa) di Noemi Bocchi. La love story con la nuova fiamma procede a vele spiegate. I due sono stati ultimamente paparazzati fuori casa della Bocchi. Totti è stato visto uscire dall'abitazione della sua nuova fiamma un ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 9 agosto 2022), ex concorrente del GF Vip, ha dichiarato di conosceree ha raccontato alcune cose della 34enne al settimanale Di Più Tv. Tiene banco ancora la telenovela che vede coinvoltie Francesco Totti. I giochi sono ormai conclusi. Totti e Ilary hanno preso accordi economici. La villa all'Eur resterà alla conduttrice dell'Isola dei Famosi, che andrà a stare lì con i tre figli. Pare che Francesco stia in queste ore radunando tutti i suoi averi per portarli via e trasferirli a casa (si pensa) di. La love story con la nuova fiamma procede a vele spiegate. I due sono stati ultimamente paparazzati fuori casa della. Totti è stato visto uscire dall'abitazione della sua nuova fiamma un ...

LadyNews_ : #TommasoEletti sulla fidanzata di #FrancescoTotti: 'Persi la testa per #NoemiBocchi' - infoitcultura : Tommaso Eletti: 'Noemi Bocchi? Perso la testa per lei ma mi ha rifiutato'/ 'Totti? Non è una mangiauomini' - AngoloDV : Tommaso Eletti rivela: 'Conosco Noemi Bocchi, non è una mangiauomini' #gfvip #isola #noemibocchi… - infoitcultura : Totti-Noemi, Tommaso Eletti: “Ci ho provato con lei, ecco chi è davvero” - infoitcultura : Noemi Bocchi, l’inaspettata confessione di Tommaso Eletti: “Avevo perso la testa per lei, ci ho provato e…” -