Serie B, Vita: «Genoa e Cagliari davanti a tutti» (Di martedì 9 agosto 2022) Il pronostico di Alessio Vita, centrocampista del Citadella, per la prossima Serie B; «Oggi direi che davanti ci sono il Genoa e il Cagliari» Alessio Vita, centrocampista classe 1993 del Cittadella, ha parlato delle squadre che vede più attrezzate per la vittoria della Serie cadetta. Queste le sue parole, riportate da CalcioLecce. «È un campionato talmente difficile che diventa complicato fare pronostici. Oggi come oggi direi che davanti ci sono il Genoa, che ha una garanzia come Coda in attacco, e il Cagliari. E poi aggiungerei il Parma, che si gioverà dell’esperienza della scorsa stagione e che conta su un grandissimo allenatore come Pecchia. Ma poi ci sono sempre sorprese». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Il pronostico di Alessio, centrocampista del Citadella, per la prossimaB; «Oggi direi checi sono ile il» Alessio, centrocampista classe 1993 del Cittadella, ha parlato delle squadre che vede più attrezzate per la vittoria dellacadetta. Queste le sue parole, riportate da CalcioLecce. «È un campionato talmente difficile che diventa complicato fare pronostici. Oggi come oggi direi checi sono il, che ha una garanzia come Coda in attacco, e il. E poi aggiungerei il Parma, che si gioverà dell’esperienza della scorsa stagione e che conta su un grandissimo allenatore come Pecchia. Ma poi ci sono sempre sorprese». L'articolo proviene da Calcio News ...

