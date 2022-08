Laurentina direzione Pomezia chiusa | tromba d’aria con allagamenti

(Di martedì 9 agosto 2022) Traffico chiuso, rami caduti, grandine e strade allagate. Questo lo scenario di oggi nel Lazio dopo settimane di caldo, afa e umidità. Sono, decisamente, arrivati i temporali estivi. Che, se da una parte sembrano essere un sollievo dalle temperature “folli” che stiamo sopportando, dall’altra, hanno portato, inevitabilmente, grosse conseguenze. Leggi anche: Maltempo Lazio, la pioggia arriva ai Castelli: grandinata e strade allagate (FOTO E VIDEO) StradaVia, al km 16 500, altezza Colle dei Pini completamente bloccata per via dei temporali. La strada è completamente allagata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno dovuto spostare due auto. Fortunatamente, nessun ferito o nessuna situazione grave. Al momento quindi, rimane ...

Marina di San Lorenzo "cancellata" da Trenitalia. Il Movimento Sociale: "un solo ed unico treno regionale al mattino, quello che parte alle 10.10 dalla stazione centrale di Reggio Calabria e ferma nel ...