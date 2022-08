Inter | Zhang vuole fare cassa subito

antovntsx : @ElRiquelmista_ @Inter Zhang basta prendere giocatori non futuribili con alto ingaggio ?????? sempre gli interisti: da… - hakimitolukaku : RT @GuarroPas: Se esce sto 6 si svolta. #Inter #Zhang - FABRIXTAX : @Memphis non serve vero?@Inter #depay #inter #marotta #zhang #zhangout #suningout - Godsent072011 : RT @AmalaTV_: “Ma figuratevi se l’Inter possa mai pensare di vendere Skriniar a stagione iniziata” Zhang: - CarmineNocerin4 : @Inter #suningout skriniar non si vede a campionato iniziato senza due sostituti degni - senza programmazione - zha… -

Inoltre, a metà luglio, il tribunale di Hong Kong ha stabilito che Steven, presidente dell', dovrà pagare 250 milioni di euro ai creditori.... per i dirigenti della famiglianon ci sarebbero scampi: avrebbero buttato via 12 milioni per ... ha scongiurato una pervasiva disciplina sanzionatoria delle toghe, che su Milan ehanno poi ...Una situazione del tutto nuova in casa Inter: nei prossimi giorni potrebbe esserci una cessione da urlo in casa nerazzurra, furioso Inzaghi ...L'Inter ha scelto Akanji E' Akanji il rinforzo scelto dall'Inter in caso di cessione di Skriniar, il difensore potrebbe arrivare in nerazzurro indipendentem ...