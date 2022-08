Il primo tributo è stato quello di John Travolta: «Tuo dal primo momento» (Di martedì 9 agosto 2022) Olivia Newton John è morta a 73 anni, dopo aver combattuto per oltre 30 anni contro un cancro al seno. E le parole più struggenti gliele ha dedicate John Travolta, suo partner nel film che 40 anni fa ha reso immortale la loro storia d’amore: Grease. Olivia Newton-John: la vita da cantante, attrice, imprenditrice e attivista guarda le foto Leggi anche › Grease, reunion 40 anni dopo tra John Travolta e Olivia ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 agosto 2022) Olivia Newtonè morta a 73 anni, dopo aver combattuto per oltre 30 anni contro un cancro al seno. E le parole più struggenti gliele ha dedicate, suo partner nel film che 40 anni fa ha reso immortale la loro storia d’amore: Grease. Olivia Newton-: la vita da cantante, attrice, imprenditrice e attivista guarda le foto Leggi anche › Grease, reunion 40 anni dopo trae Olivia ...

UpperComics : ?? Abbiamo parlato de La Stanza Grigia di @kiriaeternalove , ma gli omaggi? ?? . Ecco il primo bellissimo tributo… - QuilodranNelly : RT @SimonaBellone: Cortometraggi Valerio Marcozzi Tributo #LuigiTenco ?? (con miei quadri foto poesia) - FormicaEnrico : ? YOUR VIDEO ? YOUR VIDEO ? Primo video della Universal Band - Tributo ai Rockets, che hanno suonato Sabato 9 Lugl… - festivalottanta : ? YOUR VIDEO ? YOUR VIDEO ? Primo video della Universal Band - Tributo ai Rockets, che hanno suonato Sabato 9 Lugl… - Insaurr72305412 : RT @SimonaBellone: Cortometraggi Valerio Marcozzi Tributo #LuigiTenco ?? (con miei quadri foto poesia) -