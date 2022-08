Decreto Aiuti bis, cosa si prevede nelle prossime settimane (Di martedì 9 agosto 2022) Il Governo Draghi è in carica per gli affari correnti e in straordinaria per intervenire nei casi di necessità e urgenza In arrivo il Decreto Aiuti bis. Il Governo uscente è in carica soltanto per gli affari correnti. Tuttavia, in via del tutto straordinaria, è stato concesso dal Capo dello Stato di intervenire in casi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 9 agosto 2022) Il Governo Draghi è in carica per gli affari correnti e in straordinaria per intervenire nei casi di necessità e urgenza In arrivo ilbis. Il Governo uscente è in carica soltanto per gli affari correnti. Tuttavia, in via del tutto straordinaria, è stato concesso dal Capo dello Stato di intervenire in casi L'articolo proviene da Consumatore.com.

borghi_claudio : Ma a che serve negare la realtà? Settimana scorsa è stato votato in parlamento lo scostamento di bilancio e su… - elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - utente52 : @gparagone Resto sempre più basito dal modo di fare della politica. Qualcuno mi spieghi cosa ci azzecca col decreto… - battiatino : @PietroJoser Il mondo alla rovescia #Conte ha messo nel decreto aiuti il #termovalorizzatore e il #pd con… -