Bologna, lo United molla Arnautovic: decisivi i tifosi dei Red Devils (Di martedì 9 agosto 2022) Il Manchester United rinuncia all'acquisto di Marko Arnautovic a causa dei propri tifosi: ecco cosa è successo Come riferito da The Athletic, il Manchester United non affonderà il colpo per Marko Arnautovic. L'attaccante del Bologna non è infatti visto di buon occhio dai tifosi, che preferirebbero ben altri profili in un momento così delicato per il club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

