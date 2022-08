Tommaso Zorzi inveisce contro Salvini | la risposta del politico

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 8 agosto 2022)si scagliaMatteo, volano insulti attraverso le pagine social Non è di certo la prima volta chefa parlare di sé. Uno dei volti più influenti del web ed ex vincitore del GF Vip, è ora impegnato con le nuove avventure televisive, tra cui Tailor Made. I social, però, rimangono sempre il suo mondo e l’influencer coinvolge quotidianamente i suoi follower con tematiche di ogni genere.e Matteo(Foto Instagram account ufficiali)Raccontando ciò che accade nella sua vita con il suo tipico tono ironico, non manca, però, di tirare in ballo anche la politica. Ed è proprio quello che è successo nelle ultime ore, quando è balzato agli occhi degli utenti un nuovo ...