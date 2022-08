Serie A, la classifica dei tifosi: Juve, Milan e Inter in vetta (Di lunedì 8 agosto 2022) classifica tifosi Serie A – I venti club che partecipano alla Serie A di calcio, alla fine della stagione 2021/2022, hanno complessivamente 24 milioni e 562 mila tifosi, lo 0,16% in meno rispetto alla stagione precedente. Per numero di fan, è sempre la Juventus a farla da padrone: sono 8 milioni e 56 mila i Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 agosto 2022)A – I venti club che partecipano allaA di calcio, alla fine della stagione 2021/2022, hanno complessivamente 24 milioni e 562 mila, lo 0,16% in meno rispetto alla stagione precedente. Per numero di fan, è sempre lantus a farla da padrone: sono 8 milioni e 56 mila i Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : La classifica dei tifosi in Serie A: Juventus, Milan e Inter in vetta, valgono il 67% del tifo in tutta Italia… - Fili190381 : @Interistadoc10 - chourmo_oi : @GrazianiDavide1 @Fra46Bev @de93manu @1926_cri A questo punto del mercato sì, lavorandoci per tempo sarebbe potuto… - ChiaraBenigni2 : @teo_acm io ho letto 32MLN bonus compresi, che comunque è una follia per un calciatore che gioca in una squadra da… - spallettismoo : @Kvaratskhelismo Ah vabbè, come il fanta serie a, la classifica puoi vederla solo tu? -