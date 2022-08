Scuola, le graduatorie per l’assegnazione dei supplenti nel caos. I sindacati: “Così anche l’anno scorso, il problema è l’algoritmo” (Di lunedì 8 agosto 2022) anche quest’anno il sistema per l’assegnazione dei supplenti è andato in tilt. Nelle ultime ore, in diverse regioni d’Italia – in particolare Lombardia, Puglia e Campania – i centralini dei sindacati sono stati presi d’assalto da migliaia di docenti delle scuole di ogni ordine e grado che si sono ritrovati un mancato aggiornamento del proprio punteggio. Si tratta delle cosiddette Gps, le graduatorie provinciali dei supplenti che servono a ricoprire gli incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto 2023: una platea di almeno 500mila docenti che ogni anno, nel bel mezzo dell’estate (fino a qualche anno fa avveniva a settembre), si ritrovano a dover fare i conti con il loro destino professionale. Dall’epoca Lucia Azzolina è stato introdotto un sistema informatico che ha il compito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)quest’anno il sistema perdeiè andato in tilt. Nelle ultime ore, in diverse regioni d’Italia – in particolare Lombardia, Puglia e Campania – i centralini deisono stati presi d’assalto da migliaia di docenti delle scuole di ogni ordine e grado che si sono ritrovati un mancato aggiornamento del proprio punteggio. Si tratta delle cosiddette Gps, leprovinciali deiche servono a ricoprire gli incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto 2023: una platea di almeno 500mila docenti che ogni anno, nel bel mezzo dell’estate (fino a qualche anno fa avveniva a settembre), si ritrovano a dover fare i conti con il loro destino professionale. Dall’epoca Lucia Azzolina è stato introdotto un sistema informatico che ha il compito di ...

MistressELW : @pdnetwork L'uguaglianza sarebbe quello che disse a me l'impiegata dell'ufficio scuola, che visto che potevo permet… - univtrends : “Le graduatorie? Non verificano le competenze. Una carriera dei DOCENTI DI SCUOLA riscatterebbe l’umiliante egualit… - Valenti63339244 : Un bambino italiano ha difficoltà ad accedere alla scuola dell'infanzia perché un bambino figlio di genitori strani… - ProDocente : Supplenze: “per gli incarichi si useranno graduatorie falsate, le scuole resteranno schiacciate”. INTERVISTA a Gius… - larenait : C'è carenza soprattutto di insegnanti di sostegno e di maestre per la primaria -