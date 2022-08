Scontro aperto tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini: "Sei un idiota" (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ennesimo botta e risposta sui social vede protagonisti Matteo Salvini e Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello 5 si è scagliato sul politico con un tweet di fuoco, a quale Salvini ha prontamente risposto. Matteo Salvini è uno tra i politici più presenti sui social. Spesso i suoi post e tweet gli hanno tirato addosso severe critiche da parte degli utenti. Questa volta è toccato a Tommaso Zorzi infuriarsi con il leader della Lega. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha scritto un tweet che aveva come bersaglio proprio Salvini. In realtà non è la prima volta che i due si beccano sui social. Il conduttore milanese e il noto politico si erano già scambiati cortesie in passato. L’argomento controverso era ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022) L’ennesimo botta e risposta sui social vede protagonisti. Il vincitore del Grande Fratello 5 si è scagliato sul politico con un tweet di fuoco, a qualeha prontamente risposto.è uno tra i politici più presenti sui social. Spesso i suoi post e tweet gli hanno tirato addosso severe critiche da parte degli utenti. Questa volta è toccato ainfuriarsi con il leader della Lega. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha scritto un tweet che aveva come bersaglio proprio. In realtà non è la prima volta che i due si beccano sui social. Il conduttore milanese e il noto politico si erano già scambiati cortesie in passato. L’argomento controverso era ...

