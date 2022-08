Quei tecno figli dell' Lsd

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 agosto 2022) La droga più famosa di tutti i tempi è stata un simbolo per generazioni in cerca di «verità» più alte. Ma è dal suo innesto nell’emergente era digitale, che le sue capacità lisergiche hanno avuto una forte influenza sul mondo per come lo conosciamo oggi. Come tutte le cose, ha avuto inizio da una molecola. Per la precisione la dietilamide’acido lisergico, sintetizzata da Albert Hoffmann nel 1938. Il chimico svizzero, nato nel 1906 e morto nel 2008, all’epoca lavorava per la casa farmaceutica Sandoz. Quando si trovò per le mani quello che in seguito avrebbe ribattezzato «il mio bambino difficile», non aveva alcuna idea di ciò che aveva scoperto, ee conseguenze che avrebbe provocato. Come sia andata lo racconta il giornalista Michael Pollan in un corposo volume intitolato Come cambiare la tua mente, da cui Netflix ha appena tratto una ...