«Perfetto, ho messo un gruzzoletto da parte: è tempo di mettere in moto i miei risparmi» – Money Date Ep. 7 (Di lunedì 8 agosto 2022) Quando si è giovani, si fa fatica a capire come gestire i propri soldi. Spesso ci si fa prendere dall’entusiasmo dei primi stipendi, ed è molto facile arrivare a fine mese senza aver messo nulla da parte, avendo l’illusione che il risparmio sia una cosa che verrà più avanti. Non solo, gestire il denaro significa imparare a pagare le tasse, compilare la dichiarazione dei redditi, capire quali sono i momenti migliori per fare determinati acquisti, fare investimenti oculati, senza giocarsi tutti i risparmi su una nuova criptovaluta «che mi ha consigliato un amico». «Okay, ho imparato a risparmiare, a adesso? Metto tutto sotto il materasso?» No! mettere da parte i soldi, infatti, non basta. Per evitare che il loro valore possa essere divorato da fenomeni come ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Quando si è giovani, si fa fatica a capire come gestire i propri soldi. Spesso ci si fa prendere dall’entusiasmo dei primi stipendi, ed è molto facile arrivare a fine mese senza avernulla da, avendo l’illusione che ilo sia una cosa che verrà più avanti. Non solo, gestire il denaro significa imparare a pagare le tasse, compilare la dichiarazione dei redditi, capire quali sono i momenti migliori per fare determinati acquisti, fare investimenti oculati, senza giocarsi tutti isu una nuova criptovaluta «che mi ha consigliato un amico». «Okay, ho imparato aare, a adesso? Metto tutto sotto il materasso?» No!dai soldi, infatti, non basta. Per evitare che il loro valore possa essere divorato da fenomeni come ...

