LIVE Atletica, Meeting Szekesfehervar in DIRETTA: Tamberi sale a 2.24! (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.24 Ottimo 13.12 per Broadbell. 18.22 Holloway pasticcia fra il nono e il decimo ostacolo e vince Broadbell nei 110 ostacoli! 18.20 Solo Tobias Poyte ha fatto 2.24 come Tamberi. 18.18 2.24 PER Tamberi! Tocca l’asticella, ma non cade: qualche piccolo problema nella fase di svincolo. La strada è quella giusta per Jimbo. 18.16 Nessuna riesce ad insediare Gardasevic dalla testa nel salto in alto femminile. 18.13 Prosegue la marcia di Gianmarco Tamberi! 2.21: il marchigiano è l’unico esente da errori. 18.11 12.27 che tempo per Camacho-Quinn! Davvero vicina al suo personale: nuovo record del Meeting. 18.09 C’è stato un contro-movimento da parte della Kerekes. 18.06 Tutto pronto per i 100 ostacoli al femminile: da corsia 1 Brissett (Usa), Cunningham ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.24 Ottimo 13.12 per Broadbell. 18.22 Holloway pasticcia fra il nono e il decimo ostacolo e vince Broadbell nei 110 ostacoli! 18.20 Solo Tobias Poyte ha fatto 2.24 come. 18.18 2.24 PER! Tocca l’asticella, ma non cade: qualche piccolo problema nella fase di svincolo. La strada è quella giusta per Jimbo. 18.16 Nessuna riesce ad insediare Gardasevic dalla testa nel salto in alto femminile. 18.13 Prosegue la marcia di Gianmarco! 2.21: il marchigiano è l’unico esente da errori. 18.11 12.27 che tempo per Camacho-Quinn! Davvero vicina al suo personale: nuovo record del. 18.09 C’è stato un contro-movimento da parte della Kerekes. 18.06 Tutto pronto per i 100 ostacoli al femminile: da corsia 1 Brissett (Usa), Cunningham ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali U20 in DIRETTA: poker d’oro dell’Etiopia con Duguna Eisa Girma e Haylom. Gli Usa primi nel m… - SSportNetwork : #Atletica #DiamondLeague #Chorzow Tris di 'medaglie di legno' per l'#Italia: quarto posto per #Ponzio nel #peso,… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Chorzow in DIRETTA: Ponzio quinto con 20.46 dopo tre tentativi. Tra poco Elena Vallort… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Chorzow in DIRETTA: Elena Vallortigara si vuole confermare al vertice dell’alto -… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #amichevoli #CoppaItalia #PremierLeague… -