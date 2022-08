LIVE Atletica, Meeting Szekesfehervar in DIRETTA: Tamberi parte bene a 2.14 (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35 parte bene GIANMARCO Tamberi! C’è la misura a 2.14. 17.33 1:45.49 per Kebenei che riesce a tenere sull’ultimo rettilineo! 17.31 800 metri maschili con in partenza: Davidík (Cze), Fitzsimons (Irl), Jewett (Usa), Kiss (Hun), Tuka (Bih), Kipruto (Ken), Szögi (Hun), Huller (Hun), Sowinski (Usa), Kiplangat Kebenei (Ken) e Vindics (Hun). 17.29 Non supera i 5.80 Lavillenie: rimane in gara solo Armand Duplantis. 17.27 Grandissimo lancio di Joe Kovacs: lo statunitense arriva a 22.36. Rimane solo a 20.75 Nick Ponzio nel peso. 17.25 Questa la classifica degli 800 metri femminili: 1 WELTEJI Diribe ETHIOPIA 1:59.33 2 YARIGO Noélie BENIN 2:01.00 3 FELDMEIER Brooke UNITED STATES 2:01.41 4 BARTHA-KéRI Bianka HUNGARY ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.35GIANMARCO! C’è la misura a 2.14. 17.33 1:45.49 per Kei che riesce a tenere sull’ultimo rettilineo! 17.31 800 metri maschili con innza: Davidík (Cze), Fitzsimons (Irl), Jewett (Usa), Kiss (Hun), Tuka (Bih), Kipruto (Ken), Szögi (Hun), Huller (Hun), Sowinski (Usa), Kiplangat Kei (Ken) e Vindics (Hun). 17.29 Non supera i 5.80 Lavillenie: rimane in gara solo Armand Duplantis. 17.27 Grandissimo lancio di Joe Kovacs: lo statunitense arriva a 22.36. Rimane solo a 20.75 Nick Ponzio nel peso. 17.25 Questa la classifica degli 800 metri femminili: 1 WELTEJI Diribe ETHIOPIA 1:59.33 2 YARIGO Noélie BENIN 2:01.00 3 FELDMEIER Brooke UNITED STATES 2:01.41 4 BARTHA-KéRI Bianka HUNGARY ...

