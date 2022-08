L'aria condizionata giusta per non rimetterci la salute (e le tasche) (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - “Un soggiorno esposto all'irraggiamento solare diretto e senza barriere d'ombra come tende da sole o persiane può raggiungere temperature molto elevate durante l'estate”, osserva l'incipit di un articolo di El Paìs che analizza come usare il condizionatore sotto i 24 gradi fa male alla salute come anche alle tasche di chi ne fa un cattivo uso. La reazione spontanea a questo caldo insopportabile sarebbe quella di correre ad accendere il condizionatore “a palla”, per mitigare il calore. Ma è un grave errore. Secondo il quotidiano spagnolo “la temperatura di comfort consigliata dalle fonti consultate in questo rapporto è di 25 o 26 gradi”, mentre i servizi igienici indicano che “non dovrebbe mai scendere sotto i 24º C”. Tant'è che il piano di risparmio energetico approvato lunedì scorso dal governo “obbliga gli esercizi commerciali e gli edifici ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - “Un soggiorno esposto all'irraggiamento solare diretto e senza barriere d'ombra come tende da sole o persiane può raggiungere temperature molto elevate durante l'estate”, osserva l'incipit di un articolo di El Paìs che analizza come usare il condizionatore sotto i 24 gradi fa male allacome anche alledi chi ne fa un cattivo uso. La reazione spontanea a questo caldo insopportabile sarebbe quella di correre ad accendere il condizionatore “a palla”, per mitigare il calore. Ma è un grave errore. Secondo il quotidiano spagnolo “la temperatura di comfort consigliata dalle fonti consultate in questo rapporto è di 25 o 26 gradi”, mentre i servizi igienici indicano che “non dovrebbe mai scendere sotto i 24º C”. Tant'è che il piano di risparmio energetico approvato lunedì scorso dal governo “obbliga gli esercizi commerciali e gli edifici ...

