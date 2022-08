“Così mi sono salvato”. 28enne recuperato dopo 9 ore in mare, come è sopravvissuto Mattia (Di lunedì 8 agosto 2022) come si è salvato Mattia Veronesi: disperso in mare per nove ore. Il 28enne era finito alla deriva a Porto Tolle durante un bagno di mezzanotte con gli amici. Si era tuffato in mare nonostante le onde alte e la forte corrente ed era sparito dalla vista di tutti. Il tuffo nello specchio d’acqua della Spiaggia delle conchiglie, in località Barricata, la punta nord della Sacca di Scardovari, poi il nulla. Dato per disperso vista la situazione del mare, è stato ritrovato la mattina successiva riverso su uno scoglio. Alle dieci di domenica è stato avvistato dall’elicottero Drago 149 dei vigili del fuoco, circa sei chilometri a sud, dall’altra parte della Sacca, in località Santa Giulia, sempre a Porto Tolle. come si è salvato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022)si èVeronesi: disperso inper nove ore. Ilera finito alla deriva a Porto Tolle durante un bagno di mezzanotte con gli amici. Si era tuffato innonostante le onde alte e la forte corrente ed era sparito dalla vista di tutti. Il tuffo nello specchio d’acqua della Spiaggia delle conchiglie, in località Barricata, la punta nord della Sacca di Scardovari, poi il nulla. Dato per disperso vista la situazione del, è stato ritrovato la mattina successiva riverso su uno scoglio. Alle dieci di domenica è stato avvistato dall’elicottero Drago 149 dei vigili del fuoco, circa sei chilometri a sud, dall’altra parte della Sacca, in località Santa Giulia, sempre a Porto Tolle.si è...

ricpuglisi : Sono così dispiaciuto per la decisione di Calenda di rompere con il PD Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah… - AlbertoBagnai : Per carità, un incidente comunicativo può succedere anche ai migliori amici dell’uomo (che si vuole informare). Se… - Agenzia_Ansa : 'Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto d… - MonicaCreattiva : RT @DiegoFusaro: Da subito mi sono opposto all’infame tessera verde. E non ritratto. Anche per questo, non voglio abbinare il mio nome a ch… - ipofisi : @ifioridimarte Ade ?? la miglior decisione di sempre è stata quella di non scurire più i capelli che così sono super luminosi -