Calenda dopo lo strappo con il Pd: "Hanno voluto l'ammucchiata e perderanno" (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - "Enrico lo avevo già informato il giorno prima. Sapeva perché gliel'avevo detto, che non sarei stato nell'alleanza se si fosse siglato con Fratoianni, Bonelli e di Maio un patto che di fatto rendeva la coalizione un'ammucchiata". Carlo Calenda parla dello 'strappo' con il Pd al 'Corriere della sera'. "Per la verità ho fatto di tutto per essere alleato con Letta, compreso proporgli di dividere i collegi 90% a loro e 10% a noi - sostiene il leader di Azione -. Io penso che lui si sia trovato di fronte a un bivio che il Partito democratico ha affrontato tante volte nella sua storia: è quello tra una scelta riformista o un'alleanza in cui mettere tutto il contrario di tutto. Alla fine ha scelto questa seconda strada e questo è stato l'errore di Letta". "Il partito democratico dall'arrivo dei 5 stelle in poi ha sempre l'ansia di ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - "Enrico lo avevo già informato il giorno prima. Sapeva perché gliel'avevo detto, che non sarei stato nell'alleanza se si fosse siglato con Fratoianni, Bonelli e di Maio un patto che di fatto rendeva la coalizione un'". Carloparla dello '' con il Pd al 'Corriere della sera'. "Per la verità ho fatto di tutto per essere alleato con Letta, compreso proporgli di dividere i collegi 90% a loro e 10% a noi - sostiene il leader di Azione -. Io penso che lui si sia trovato di fronte a un bivio che il Partito democratico ha affrontato tante volte nella sua storia: è quello tra una scelta riformista o un'alleanza in cui mettere tutto il contrario di tutto. Alla fine ha scelto questa seconda strada e questo è stato l'errore di Letta". "Il partito democratico dall'arrivo dei 5 stelle in poi ha sempre l'ansia di ...

