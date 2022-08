Agopuntura per chi ha mal di testa | un nuovo studio ne conferma l’efficacia

(Di lunedì 8 agosto 2022) Chi è tormentato dalla cefalea tensiva cronica potrebbe trovare un valido alleato nell’. Un’ulterioredei benefici offerti dagli aghi arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista Neurology, per mano di ricercatori dell’Università di Medicina Tradizionale Cinese di Chengdu. Leggi anche ›, alleata contro il mal diCentri cefalee: quali sono e quando andare guarda le foto Mal die ...

ClinicaBeltranC : RT @glauco_santi: Agopuntura e menopausa, sindrome climaterica - glauco_santi : Agopuntura e menopausa, sindrome climaterica - takerumiracle : @Veronic02720608 Otsukaresama?? Grazie ?? Ho fatto l'agopuntura, ma non sto ancora meglio ?? Continuerò ad avere pazi… - giamel73 : @pierpi13 Se esplode l'airbag quello davanti fa l'agopuntura per tutta la vita. - Ilmiodiabete : Un nuovo studio della Edith Cowan University ha scoperto che la terapia dell'agopuntura può essere uno strumento ut… -

Vanity Fair Italia

Bethany Higgins è un'assistente veterinaria presso il Mohican Veterinary Wellness Center, dove Razz vasettimanale e trattamenti laser. Ed è la sua nuova mamma umana: L'assistente ......caso esisterebbero anche i rimedi naturaliil doloroso mal di testa legato alla cefalea tensiva. Ad esempio, tecniche di tipo fisioterapico, rilassamento naturale, biofeedback e anche... The Flow Ritual, la medicina tradizionale cinese per la bellezza del viso L'agopuntura è un ottimo alleato per chi soffre di mal di testa. Un'ulteriore conferma arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista Neurology ...Inserito il 07 agosto 2022 da admin. - neurologia - segnala a: L’agopuntura è efficace nel ridurre la sintomatologia nei pazienti con cefalea tensiva cronica. La cefalea tensiva è la forma più frequen ...