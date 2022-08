Oliviero Toscani | «Non puoi essere creativo ed essere sicuro L’insicurezza è una fortuna»

(Di domenica 7 agosto 2022) Specchio intervista il fotografo. Si definisce «uno onesto», oltre che «un ottantenneto». Accetta l’avanzare dell’età, «appartiene alla vita. Quelli che vorrebberogiovani per sempre sono ridicoli». Crede nel potere della cultura. «Non si può migliorare con il trucco. Si migliora con la cultura. Ci sono ciccione infinitamente più belle di certe che faticano a esser magre. Io con una che fa ore di palestra permagra non so di cosa potrei parlare. Cosa mi racconta, che dieta fa? Che mi importa di una ossessionata dall’aspetto?». La bellezza che cerca è quella «fatta di personalità», quella delle «donne che incutono rispetto da dieci metri di distanza». Quando gli chiedono di fare un esempio ne cita due: Monica Vitti e Simone De ...

Ne ho fatte di tutti i colori di, il fotografo delle provocazioni e di campagne pubblicitarie iconiche, il 28 febbraio ha compiuto 80 anni. Per celebrarlo è in corso a Milano a .... Professione fotografo': la mostra è a Milano fino al 25 settembre Il lavoro del famoso fotografo raccontato attraverso gli 800 scatti in mostra, proposti al pubblico come "flusso di ... "Oliviero Toscani. Professione fotografo": la mostra è a Milano fino al 25 settembre