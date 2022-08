Moto2, Mondiale 2022: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 7 agosto 2022) La classifica piloti del Mondiale 2022 di Moto2 aggiornata. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questo Mondiale nel campionato dei giovani? A. Fernandez 171 Ogura 158 Vietti 156 Canet 127 Arbolino 108 Roberts 106 Dixon 92 Schrotter 88 Acosta 75 Chantra 72 Navarro 70 Bendsneyder 61 Lopez 55 Lowes 51 Arenas 45 Gonzalez 44 Beaubier 40 Aldeguer 38 Alcoba 35 Salac 21 Baltus 16 Dalla Porta 10 Manzi 9 Fenati 7 Rodrigo 6 Zaccone 6 Ramirez 5 Kubo 4 Dylan 3 Pasini 1 Corsi 0 van den Goorbergh 0 Antonelli 0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ladeldi. Il campionato prende il via con la prima tappa in Qatar e si concluderà a novembre con il GP di Valencia. Chi vincerà questonel campionato dei giovani? A. Fernandez 171 Ogura 158 Vietti 156 Canet 127 Arbolino 108 Roberts 106 Dixon 92 Schrotter 88 Acosta 75 Chantra 72 Navarro 70 Bendsneyder 61 Lopez 55 Lowes 51 Arenas 45 Gonzalez 44 Beaubier 40 Aldeguer 38 Alcoba 35 Salac 21 Baltus 16 Dalla Porta 10 Manzi 9 Fenati 7 Rodrigo 6 Zaccone 6 Ramirez 5 Kubo 4 Dylan 3 Pasini 1 Corsi 0 van den Goorbergh 0 Antonelli 0 SportFace.

