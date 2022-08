Litigano in piazza per una sciocchezza: 27enne riceve un pugno, cade e finisce in coma (Di domenica 7 agosto 2022) Prima la discussione, sorta tra due gruppi di ragazzi. Poi due di loro che iniziano a litigare. E uno dei che colpisce l’altro. Forse una spinta, oppure un pugno. Fatto sta che l’avversario cade a terra e finisce in coma. La lite I fatti sono accaduti la notte tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto a Tivoli, nella centralissima piazza Giuseppe Garibaldi, a pochi passi dall’Arco dei Padri Costituenti, realizzato dallo scultore Arnaldo Pomodoro. Intorno alle 3:00 del mattino i due hanno litigato e dalle parole si è passati ai fatti. Entrambi i giovani, un 27enne italiano di origini marocchine, residente a Guidonia, e un 35enne italiano di Tivoli, avevano bevuto. Ad un tratto il 35enne, noto agli inquirenti per spaccio, ha colpito il 27enne. Al momento i carabinieri non sanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) Prima la discussione, sorta tra due gruppi di ragazzi. Poi due di loro che iniziano a litigare. E uno dei che colpisce l’altro. Forse una spinta, oppure un. Fatto sta che l’avversarioa terra ein. La lite I fatti sono accaduti la notte tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto a Tivoli, nella centralissimaGiuseppe Garibaldi, a pochi passi dall’Arco dei Padri Costituenti, realizzato dallo scultore Arnaldo Pomodoro. Intorno alle 3:00 del mattino i due hanno litigato e dalle parole si è passati ai fatti. Entrambi i giovani, unitaliano di origini marocchine, residente a Guidonia, e un 35enne italiano di Tivoli, avevano bevuto. Ad un tratto il 35enne, noto agli inquirenti per spaccio, ha colpito il. Al momento i carabinieri non sanno ...

