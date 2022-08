Leao prende in giro Tomori: ''Segna sabato'' (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo l'amichevole contro il Vicenza, l'attacante del Milan Rafael Leao ha pubblicato questo video sul suo profilo Instagram in cui prende in giro ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 7 agosto 2022) Dopo l'amichevole contro il Vicenza, l'attacante del Milan Rafaelha pubblicato questo video sul suo profilo Instagram in cuiin...

Noi, siamo a posto così. E' in prestito dal Chelsea, con uno stipendio sufficientemente gravoso se pensate che guadagna 2,5 M netti, quando Leao ne prende 1,4 M e qualora giocasse almeno 15 partite nella stagione che sta per ... 

Vicenza-Milan 1-6 LIVE, il risultato in diretta Il Milan viene colpito a freddo dopo 20" dal colpo di testa di Rolfini ma immediatamente risponde. La squadra di Pioli prende in mano il gioco e pareggia con Leao. Messias ribalta la gara e poi in 1' ...