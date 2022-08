Jason Blum | I film devono spaventare e intrattenere | il messaggio è la ciliegina sulla torta

Leggi su movieplayer

(Di domenica 7 agosto 2022) Locarno 2022 ci ha regalato un'incredibile lezione di cinema grazie alla presenza di, fautore di successi come Get Out, La notte del giudizio e Black Phone, che ci ha svelato i segreti della sua popolarità. Con hit come Paranormal Activity, La notte del giudizio e Scappa - Get Out ha riscritto la storia dell'horror contemporaneo. La suahouse macina successi di pubblico e spesso anche di critica, ma riesce a incassare con stile anche i flop.ha trovato la ricetta per diventare un produttore vincente mantenendo i piedi per terra. La sua reputazione a Hollywood cresce, ma le regole non cambiano: budget limitati, massima libertà creativa agli autori e paga base per tutti più una percentuale sui profitti., a Locarno 2022 per ritirare il Premio Raimondo ...