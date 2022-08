Ivan Perisic? "Finalmente si sta riprendendo", l'amarezza di Biasin (Di domenica 7 agosto 2022) È ripartita la Premier League. L'altra sera ha vinto l'Arsenal, ieri si è fatto sorprendere il Liverpool, bloccato sul 2-2 dal neopromosso Fulham (gran bella partita). Poi è sceso in campo il Tottenham di Antonio Conte, capace di deliziare il pubblico di casa con un sontuoso 4-1 al Southampton. Ha detto così, l'ex tecnico di Juve e Inter, subito dopo la partita: «È stato davvero un buon esordio da parte nostra. La squadra ha avuto una reazione importante dopo essere andata sotto, siamo rimasti sereni e abbiamo creduto in noi stessi». E ancora: «Perisic? Stiamo parlando di un giocatore importante, di un top player. Sono contento per lui, sta tornando ad essere l'Ivan che conosco». Effettivamente l'anno scorso ha fatto fatica. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) È ripartita la Premier League. L'altra sera ha vinto l'Arsenal, ieri si è fatto sorprendere il Liverpool, bloccato sul 2-2 dal neopromosso Fulham (gran bella partita). Poi è sceso in campo il Tottenham di Antonio Conte, capace di deliziare il pubblico di casa con un sontuoso 4-1 al Southampton. Ha detto così, l'ex tecnico di Juve e Inter, subito dopo la partita: «È stato davvero un buon esordio da parte nostra. La squadra ha avuto una reazione importante dopo essere andata sotto, siamo rimasti sereni e abbiamo creduto in noi stessi». E ancora: «? Stiamo parlando di un giocatore importante, di un top player. Sono contento per lui, sta tornando ad essere l'che conosco». Effettivamente l'anno scorso ha fatto fatica.

