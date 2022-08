"Forse scappa con Renzi". Giorgia Meloni, la profezia su Calenda (Di domenica 7 agosto 2022) "Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda non sposa più Letta, Forse scappa con Renzi": Giorgia Meloni commenta in modo sarcastico l'ultimo stravolgimento politico a sinistra. Dopo avere stretto un accordo con Letta nei giorni scorsi, infatti, adesso il leader di Azione si tira fuori dall'alleanza. Il motivo? L'ingresso nella coalizione di personaggi politici da lui distanti: Fratoianni, Bonelli, Di Maio. L'annuncio di Calenda è arrivato in diretta tv su Rai 3. "Letta mollato sull'altare pensa al suo vecchio amore Conte - ha continuato la leader di Fratelli d'Italia su Twitter -. Il finale tra 7 giorni, quando scadrà il termine per le alleanze. Intanto gli italiani lottano con crisi economica e caro vita". La Meloni, insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) "Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra.non sposa più Letta,con":commenta in modo sarcastico l'ultimo stravolgimento politico a sinistra. Dopo avere stretto un accordo con Letta nei giorni scorsi, infatti, adesso il leader di Azione si tira fuori dall'alleanza. Il motivo? L'ingresso nella coalizione di personaggi politici da lui distanti: Fratoianni, Bonelli, Di Maio. L'annuncio diè arrivato in diretta tv su Rai 3. "Letta mollato sull'altare pensa al suo vecchio amore Conte - ha continuato la leader di Fratelli d'Italia su Twitter -. Il finale tra 7 giorni, quando scadrà il termine per le alleanze. Intanto gli italiani lottano con crisi economica e caro vita". La, insomma, ...

TheLife_0000 : RT @GiorgiaMeloni: Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda non sposa più Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato s… - DAVIDEPARODI3 : RT @GiorgiaMeloni: Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda non sposa più Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato s… - Libero_official : Giorgia #Meloni, commentando la rottura tra Azione e Pd, scrive un tweet ironico: '#Calenda non sposa più #Letta, f… - EmilioBerettaF1 : Calenda strappa col Pd SE AVESSE AVUTO UNA CREDIBILITA' POLITICA L'HA PERSA, CHI LO VOTA E' UN SUICIDA. Meloni: 'F… - ilbaro_67 : RT @GiorgiaMeloni: Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda non sposa più Letta, forse scappa con Renzi. Letta mollato s… -